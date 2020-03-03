Москва, 3 марта, 2020, 12:49 — ИА Регнум.

Рассказывать о подобной «экономии» бюджета в период обсуждения «социальных» поправок в Конституцию по меньшей мере некстати, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 3 марта, комментируя сообщения Национального рейтингового агентства.

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Ранее «Известия» сообщили, что, по данным агентства, бюджет РФ получил «эффект» от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем предполагалось, и что «экономия» бюджета на пенсионных выплатах уже составила 21,5 млрд рублей.

«О каких бы суммах, полученных, или «сэкономленных», государством от повышения пенсионного возраста, нам ни сообщалось, их восприятие подавляющим большинством граждан России будет отрицательное. Дело тут в том, что относительно их правильного использования в бюджете у граждан есть серьёзные и обоснованные сомнения, а вот в скудных семейных бюджетах россиян эти деньги очень и очень пригодились бы.

Так что будем называть вещи своими именами: бюджет «сэкономил», а граждане России недосчитались в своих кошельках 21,5 млрд рублей. Это само по себе плохо, но вот информация об этом сейчас, в момент обсуждения «социальных» поправок в Конституцию, совсем некстати», — отметил Михаил Демурин.