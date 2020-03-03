Кемерово, 3 марта, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил видео, на котором демонстрируется проект внешнего вида будущего студенческого городка.

Vk.com/tsivilev42 Скриншот со страницы губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва в соцсети «ВКонтакте»

«Мы строим в Кемерове студенческий городок, в котором смогут учиться сотни кузбасских ребят. Также здесь будут созданы новые рабочие места для преподавателей и административного персонала», — прокомментировал Цивилёв.

В комплекс, который разместится на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова, войдут филиал Московской государственной академии хореографииc интернатом для учащихся на 150 мест; филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского с интернатом для учащихся на 75 мест; школа для воспитанников филиалов МГАХ и ЦМШ «Сибирский»; корпус Высшей школы музыкального и театрального искусства; общежитие для студентов; дом для преподавателей и административного персонала.