Ярославский губернатор решил сохранить электричку до Александрова
Ярославль, 3 марта, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Власти Ярославской области приняли решение о продолжении субсидирования электрички Ярославль — Александров (Владимирская область). Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.
Накануне портал «ЯрНьюс» сообщил о том, что департамент транспорта Ярославской области рассматривает вопрос об отказе от электрички «Ярославль — Александров». Объявления об этом появились на станциях в Переславском районе. Речь шла о поезде с отправлением из Ярославля в 4.23 и в 16.02 из Александрова. Перевозки субсидируются из бюджета Ярославской области, средняя загруженность, по данным ИА REGNUM, составляет от 7 до 11 человек на вагон.
Между тем жители Переславского района заявили, что для некоторых их них это единственная возможность доехать на работу или в больницу. Авторы объявлений призывали отправлять обращения на горячую линию РЖД. Но губернатор принял решение раньше.