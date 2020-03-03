Ярославль, 3 марта, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Власти Ярославской области приняли решение о продолжении субсидирования электрички Ярославль — Александров (Владимирская область). Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Электричка

Накануне портал «ЯрНьюс» сообщил о том, что департамент транспорта Ярославской области рассматривает вопрос об отказе от электрички «Ярославль — Александров». Объявления об этом появились на станциях в Переславском районе. Речь шла о поезде с отправлением из Ярославля в 4.23 и в 16.02 из Александрова. Перевозки субсидируются из бюджета Ярославской области, средняя загруженность, по данным ИА REGNUM, составляет от 7 до 11 человек на вагон.

Между тем жители Переславского района заявили, что для некоторых их них это единственная возможность доехать на работу или в больницу. Авторы объявлений призывали отправлять обращения на горячую линию РЖД. Но губернатор принял решение раньше.

«Электрички до Александрова и обратно сохраняем. Мы продолжим субсидировать два рейса — утренний, отправлением из Ярославля в 4.23, и вечерний с прибытием в 22.20. Вопрос об их ликвидации встал из-за желания оптимизировать бюджетные расходы. Эти маршруты являются дотационными, а до Александрова в течение дня ходит ещё 5 поездов. Однако ряду пассажиров утренние рейсы оказались крайне важны. С их помощью они добираются на работу и обратно. Мы прислушались к пожеланиям этих людей и нашли возможность сохранить рейсы 6001 и 6012. Время отправления и прибытия остается прежним», — написал в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.