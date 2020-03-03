Ростов, Ярославская область, 3 марта, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Жители поселка Семибратово Ростовского района Ярославской области собирают подписи под обращением к губернатору Дмитрию Миронову с требованием не допустить строительства предприятия по переработке отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами жители.

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Как говорится в обращении, частное предприятие выкупило несколько зданий на территории бывшего завода газоочистительной аппаратуры и проектирует там предприятие по переработке отходов. Люди опасаются, что это ухудшит экологическую ситуацию поселка, в котором живет около 6 тысяч человек.

«Мы, нижеподписавшиеся жители поселка Семибратово, обращаемся к Вам и выражаем решительный и категорический протест против какой-либо деятельности, связанной с транспортировкой, временным складированием, сортировкой, переработкой и любыми другими операциями как с местными, так и с привозными вторичным сырьем, отходами, мусорром и т. п. на территории поселка. Мы убеждены, что не существует таких технологий по обращению с бытовыми отходами, которые бы полностью исключили негативное воздействие на окружающую среду — воздух, воду и грунт, учитывая еще и то, что ливневая канализация площадки имеет выпуск без очистных сооружений в реку Устье, воду которой употребляют и жители города Ростова», — говорится в обращении жителей Семибратова.

Как рассказали авторы обращения корреспонденту ИА REGNUM, представитель предприятия уже рассказывала о проекте в местном муниципальном совете. Предприятие планирует производить покрытие для детских площадок и тротуарную плитку из пластика, направленного на вторичную переработку. Люди говорят о том, что на площадке отсутствуют очистные сооружения, а построить их самостоятельно фирма вряд ли сможет.

По мнению жителей, экологическая обстановка к поселке и сейчас оставляет желать лучшего из-за действующего предприятия «Сыктывкар Тисью Групп». Если власти региона не услышат людей, они готовы обращаться в Москву и устраивать акции протеста.

В департаменте охраны окружающей среды и природопользования корреспонденту ИА сообщили, что ничего не знают о планах по строительству такого предприятия.

«Деятельность по обращению с отходами на территории Ярославской области осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами. ООО «Семибратовский завод Эковтор» с предложениями о внесении изменений, предполагающих наличие на территории поселка Семибратово предприятий по переработке отходов, в адрес департамента не обращалось — сообщил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. — Кроме того, следует отметить, что деятельность по утилизации отходов I — IV классов опасности осуществляется на основании лицензии, выдаваемой Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Осуществление указанной деятельности без лицензии ведет к возбуждению административного производства».

Само обращение жители Семибратова пока не отправили, в поселке идет сбор подписей.