Жители ярославского поселка выступили против завода по переработке отходов
Ростов, Ярославская область, 3 марта, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Жители поселка Семибратово Ростовского района Ярославской области собирают подписи под обращением к губернатору Дмитрию Миронову с требованием не допустить строительства предприятия по переработке отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами жители.
Как говорится в обращении, частное предприятие выкупило несколько зданий на территории бывшего завода газоочистительной аппаратуры и проектирует там предприятие по переработке отходов. Люди опасаются, что это ухудшит экологическую ситуацию поселка, в котором живет около 6 тысяч человек.
Как рассказали авторы обращения корреспонденту ИА REGNUM, представитель предприятия уже рассказывала о проекте в местном муниципальном совете. Предприятие планирует производить покрытие для детских площадок и тротуарную плитку из пластика, направленного на вторичную переработку. Люди говорят о том, что на площадке отсутствуют очистные сооружения, а построить их самостоятельно фирма вряд ли сможет.
По мнению жителей, экологическая обстановка к поселке и сейчас оставляет желать лучшего из-за действующего предприятия «Сыктывкар Тисью Групп». Если власти региона не услышат людей, они готовы обращаться в Москву и устраивать акции протеста.
В департаменте охраны окружающей среды и природопользования корреспонденту ИА сообщили, что ничего не знают о планах по строительству такого предприятия.
Само обращение жители Семибратова пока не отправили, в поселке идет сбор подписей.