Москва, 3 марта, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Адвокат, специалист по семейному праву, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко неоднозначно относится ко вступившим в силу поправкам в законодательство, предусматривающим «гонорар успеха» для адвокатов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она, в частности, пояснила:

Чарльз Вебб. Адвокаты

«На мой взгляд, тема совсем непростая, и говорить о том, как это здорово или о том, как это плохо, весьма сложно и странно. Говоря о деятельности адвоката, стоит помнить, что это не его хобби, а источник его заработка. Поэтому, когда речь идет о том, что исход дела будет выигрышным, применение такого механизма можно назвать оправданным.

Но если имеется ввиду отсутствие всякой оплаты в случае проигрыша, то фактически адвокат провел это дело за свой счет. Даже звучит это неправильно. Следующий момент касается изначально бесперспективных дел. Если адвокат, берясь за дело, знает, что шансов на успех просто нет, то возникает вопрос в целом к его профессиональной этике, которой подчинена вся деятельность всего адвокатского сообщества.

Поэтому в случае 100%-го проигрыша за дело может взяться только адвокат, которому и проигрыш будет оплачен достойно, либо совсем молодой специалист, которому любой опыт будет полезен. Если говорить о том, почему в уголовных делах применить гонорар успеха нельзя, то могу предположить, что в них сложно обозначить, какой результат будет считаться успехом: не посадили, дали меньше реальный срок, оправдали и так далее.

Более того, основной цели введения гонорара успеха, а именно получения квалифицированной юридической помощи для неимущих граждан с последующей оплатой из будущего выигрыша, в уголовных делах добиться невозможно».

Напомним, с 1 марта вступили в действие поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Одной из его значимых новелл стало введение «гонорара успеха» для адвокатов. Речь идёт о возможности варьирования размера вознаграждения в зависимости от результата оказания юридической помощи, в том числе от решения, которое вынесет суд.