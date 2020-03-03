Севастополь, 3 марта, 2020, 11:56 — ИА Регнум.

Если отношение властей США к пребыванию Крыма в составе России будет аналогичным их отношению к пребыванию Прибалтики в составе СССР, Россию такая ситуация вполне устроит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 3 марта, комментируя высказывания постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора.

NASA Крым. Снимок из космоса

Как сообщалось ранее, Гилмор заявил, что США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР.

«Если США не будут признавать Крым частью России так, как якобы не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, такая ситуация нас, Россию, вполне устроит.

Первое и самое главное: США признали вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в СССР ещё в Ялте, в 1945 году, и окончательно — подписав в 1975 году Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Потом, после подписания, они делали некие оговорки на этот счёт на уровне своего законодательного органа, но по международному праву для действенности международного договора, под которым стоит подпись руководителя той или иной страны, такие оговорки не значат абсолютно ничего.

Надо сказать, что до заключения Хельсинкского акта, признававшего все послевоенные границы в Европе, то есть в ситуации якобы имевшего место «непризнания» Прибалтики частью СССР, отношения между нашими странами развивались вполне приемлемо. Такое состояние нас и сегодня устроило бы. А вот как раз после заключения Хельсинкского акта отношения СССР и США стали деградировать.

Не вызывает сомнения и тот факт, что признание или непризнание Вашингтоном Латвии, Литвы и Эстонии частью Советского Союза не имело никакого значения для позиции по этим территориям в момент распада СССР: они в любом случае были бы признаны в качестве независимых государств — несколько раньше или несколько позже. С другой стороны, сохранись Советский Союз, и эти его республики спокойно продолжали бы жить в его составе.

Одним словом, всё зависит от того, насколько сильной и последовательной в своей политике будет наша страна. Сильной России никто не посмеет отказать в праве владения её исконными землями», — отметил Михаил Демурин.