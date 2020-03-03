Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Руководитель петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия», журналист, обозреватель ИА REGNUMАндрей Дмитриев был избит двумя злоумышленниками у двери его квартиры. Об этом корреспонденту агентства сообщил сам Дмитриев.

Https://vk.com/wall-55790675_146883 Андрей Дмитриев сразу после избиения

По словам потерпевшего, утром во вторник, 3 марта он, как обычно, отвёл дочь в детский сад и к 08:20 вернулся домой. Неизвестные лица поджидали его на лестничной площадке и напали со спины. Нападавшими были двое мужчин, которые без всяких слов начали избивать Дмитриева.

«Били как профессионалы. Лица не знаю, не уверен, что запомнил, но, по ощущениям, они знали, что делали, чувствовалась подготовка», — пояснил собеседник агентства.

На призыв о помощи на лестницу вышла жена Дмитриева, чем и спугнула нападавших и не дала довести злой умысел до конца.

«Сразу могу сказать, что у меня долгов, врагов среди соседей нет. Могу только предполагать, что это связано с моей журналисткой или политической деятельностью. 23 февраля мы проводили акцию «В поддержку защитников и жителей Донбасса» в парке Авиаторов. Возможно, к нападению причастно правое заукраинское подполье, но это одно из предположений», — отметил Андрей Дмитриев.

Сейчас журналист и политический активист находится в отделе полиции, где он подаёт заявление. До этого он был в больнице и зафиксировал побои. Согласно осмотру медиков, у него нет переломов, но есть многочисленные синяки, ссадины, гематомы, а также ушиб грудной клетки.

«Я ещё легко отделался. Они выглядели как подготовленные люди и били нагло, около квартиры словили, было ощущение, что их наняли», — резюмировал Дмитриев.