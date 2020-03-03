Ярославль, 3 марта, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» направила иск в арбитражный суд Ярославской области о взыскании с АО «Тутаевская ПГУ» 3 млрд 252 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

Госкорпорация кредитовала строительство теплоэлектростанции мощностью 52 МВт. Уставной капитал предприятия в несколько раз меньше иска и составляет 432 миллиона рублей. Учредителем «Тутаевской ПГУ» является «Ярославская генерирующая компания», находящаяся в стадии банкротства. «ЯГК», в свою очередь, учредило правительство Ярославской области.

Если иск будет удовлетворен, «Тутаевской ПГУ» также угрожает банкротство. Станция является главным ликвидным активом «Ярославской генерирующей компании». Несмотря на банкротство «ЯГК», руководство региона при участии «ВЭБа» продолжало достраивать станцию. Она была запущена в техническую эксплуатацию в конце 2019 года и вырабатывает электричество. Также планируется, что она будет снабжать теплом город Тутаев.

Судя по всему, иск свидетельствует о разногласиях «ВЭБ.РФ» и региональных властей по вопросу возврата долгов «Ярославской генерирующей компании». Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсный управляющий «ЯГК» подал иск о привлечении областного бюджета к субсидиарной ответственности на сумму 4,4 млрд рублей. После этого в доме управляющего прошли обыски по делу о нарушениях во время банкротства предприятия.

Официальное открытие станции должно было состояться в январе 2020 года. Ожидалось, что на него приедут представители госкорпорации «Ростех» (подрядчик строительства) и «ВЭБ.РФ». Однако накануне мероприятия оно было внезапно отменено.