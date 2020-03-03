Санкт-Петербург, 3 марта, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали группу лиц, применивших газовый пистолет в ходе конфликта в метро с другими пассажирами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проверяется экстремистский мотив преступления.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Участники конфликт в метро Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 2 марта около полуночи на станции метро «Академическая», на первой линии. Трое парней и девушка вступили в конфликт с двумя мужчинами, по словам очевидцев, выходцами из Африки.

Во время потасовки один из местных парней произвёл несколько выстрелов из аэрозольного пистолета «Удар», затем конфликт продолжился в вагоне метро до следующей станции. После чего троица вышла на платформу, бросив аэрозольное устройство, и скрылась на поверхности, а их оппоненты, не дождавшись полиции, уехали в сторону центра Петербурга.

Как сообщили 3 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники Центра по противодействию экстремизму Главка по горячим следам задержали предполагаемых зачинщиков инцидента, местных жителей в возрасте 19 и 22 года.

«По версии полиции именно эти молодые люди совместно с еще двумя приятелями из хулиганских побуждений учинили конфликт с двумя неустановленными мужчинами, грубо нарушая общественный порядок», — отметили в ГУ МВД.

В применении газового пистолета подозревается 19-летний молодой человек. Оба задержанных неоднократно попадали в поле зрение полиции, один из них был ранее судим.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Проверяется версия о том, что оно было совершено по мотивам национальной и расовой розни. Полиция устанавливает местонахождение других участников конфликта.