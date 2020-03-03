Пермь, 3 марта, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В аэропорту Перми благополучно приземлился пассажирский лайнер, который подал сигнал бедствия, сообщает 59.ru.

Шасси самолёта

По данным пресс-службы пермского аэропорта, на борту находятся 114 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Напомним, самолет, следовавший из Новосибирска в Москву, готовился к экстренному приземлению в пермском аэропорту. Причиной вынужденной посадки стала анонимная информация о минировании лайнера.