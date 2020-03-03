Барнаул, 3 марта, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Предложение Минздрава РФ о разделении медицинских учреждений на три уровня с присвоением им специальных информационных знаков соответствия новой модели организации оказания медицинской помощи корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. По его словам, в здравоохранении принцип, напоминающий звёзды в гостиничном бизнесе, бессмысленен:

Minzdrav.ryazangov.ru Больница

«Традиционно и в советские времена лечебные учреждения делились по уровню оказания помощи — ФАП, участковая больница, районная, городская и краевая. Затем ввели категорийность больниц. Но, как правило, для обеспечения технологии оказания помощи больному требуется целая технологическая цепочка.

В своё время мы отрабатывали эти технологические цепочки. Например записали, что при любом проникающем ранении глазного яблока больного нужно немедленно (хоть с ФАПа, хоть с ЦРБ) транспортировать в больницу «Трансмаш» в Барнауле. Или сегодня больного с подозрением на инфаркт миокарда надо немедленно доставлять в кардиоцентр, где есть условия для коронарографии и стентирования. Так же, как и больного раком надо вести в соответствии с технологией диагностики и лечения. Все эти тонкости отражаются в системе лицензирования того или иного лечебного учреждения.

Поэтому я не вижу смысла в присвоении «звёзд» больницам. Тем более что в каждой больнице есть такие палаты с улучшенными условиями пребывания. Для больного важно получить технологичную помощь, а она, как правило, требует движения больного по тем или иным этапам оказания помощи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение разделить медицинские учреждения на категории, напоминающие гостиничные, предложил Минздрав для того, чтобы развивать конкурентную среду. Всего в ведомстве разработали 22 критерия, соответствие которым позволят отнести клинику к одному из трёх уровней.