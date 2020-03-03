Ярославль, 3 марта, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославской области так продолжаются проблемы с подключением объектов к природному газу. Об этом говорили депутаты Ярославской областной думы на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Газораспределительная станция

В частности, депутат Юрий Павлов рассказал, что в Тутаевском районе жители домов, где местными властями построены распределительные сети, не могут получить разрешение на пуск газа.

«Когда будут получены лимиты, чтобы жителям получить технические условия и подключить газ?», — спросил депутат Ярославской областной думы Юрий Павлов.

По словам депутатов, в такой же ситуации оказались жители деревень Кормилицыно и Комарово Ярославского района.

Руководитель комитета инфраструктуры департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Наумкин рассказал, что в Ярославской области продолжаются ограничения, связанные с пропускной способностью газопровода «Горький — Череповец». Они действуют по ряду газораспределительных станций. Например, невозможно подключиться к газу в Гаврилов Яме, который является территорией опережающего социально-экономического развития.

Переговоры с владельцем газопровода «Газпром трансгаз Ухта» пока не привели к конкретным результатам. Рассматривается возможность реконструкции газопровода, но это произойдет не ранее 2024−25 годов. Другой вариант — использование газопровода ПАО «Славнефть-ЯНОС», который компания построила для собственных нужд. Но он пока не введен в эксплуатацию. Депутаты рекомендовали исполнительной власти усилить работу в этом направлении, чтобы люди в центре России могли пользоваться природным газом.

Пока санкции действуют в Ярославской области, региону могут помочь соседи. По словам Алексея Наумкина, газ может получить поселок Октябрь в Некоузском районе. Сети туда планируется построить из Тверской области, на границе с которой находится населенный пункт.