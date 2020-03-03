Москва, 3 марта, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Каждый пятый житель России (20%) считает, что соблюдение Великого поста даёт человеку духовное очищение. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872

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По мнению 13% опрошенных, Великий пост тренирует в человеке силу воли и дисциплину. очищает организм (12%) и помогает здоровью (12%).

Знают о том, что Великий пост начался 2 марта, 24% российских граждан, чаще православные люди (30%).

В опросе 21 февраля 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

Как сообщало ИА REGNUM, больше половины жителей России (55%) знают правила и ограничения Великого поста.

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