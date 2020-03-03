Пермь, 3 марта, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Перми откроется выставочный проект «Сокровища гробницы Тутанхамона», об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фотография предоставлена Музеем истории Санкт-Петербурга

В экспозиции будет представлены точные копии сокровищ, найденных в гробнице древнеегипетского правителя.

Среди артефактов, которые будут доступны посетителям ЦВЗ, представлены предметы царского быта, парадная колесница и вооружение, покрытые золотом ковчеги и саркофаги фараона. И самое главное — золотая погребальная маска Тутанхамона.

«Экспонаты выставки — это более ста копий сокровищ Тутанхамона исключительного качества, выполненные известными российскими мастерами, музейными реставраторами, известными художниками», — отмечают в пресс-службе выставочного зала.

Примечательно, что на выставке будут копии и тех предметов, которые либо были повреждены, либо были утрачены во время событий так называемой «Арабской весны» в Египте в 2011 году.

Гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году выдающимся археологом Говардом Картером. В погребальной камере фараона были найдены тысячи произведений искусства. В настоящее время они хранятся в музее Каира, откуда вывозить их запрещено.

Открытие выставки «Сокровища гробницы Тутанхамона» состоится 18 марта в Центральном выставочном зале Перми.