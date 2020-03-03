Иркутск, 3 марта, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Чиновники Иркутской области продемонстрировали невероятную принципиальность, отказав в получении гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в размере 3,6 миллиона рублей на научные исследования в сфере защиты Байкала от землетрясений и пожаров. Как сообщает «Российская газета» («РГ»), это произошло потому, что один из авторов проекта, получившего высокую оценку авторитетных экспертов — сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Александр Сорокин — невероятным образом оказался должником по налогам.

Байкал

Поскольку учёный задолжал государству целых 27 рублей 80 копеек, минэкономразвития Приангарья сочло отказ в предоставлении гранта законным и обоснованным, подчеркнув, что за месяц до проведения конкурса предупреждали участников: условием «получения софинансирования является отсутствие задолженности по налогам».

«РГ» также информирует, что информация о задолженности, которая должна была быть списана потому, что срок её взыскания давно истёк, появилась на сайте налоговой службы Свердловского района Иркутска ровно на четыре дня (с 23 по 27 декабря 2019 года), когда в министерстве формировался приказ о софинансировании региональных проектов РФФИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы государство сделало многое для того, чтобы ослабить природоохранное законодательство по Байкалу. Чего только стоит одно сокращение в десятки раз водоохранной зоны Байкала, утвержденное российским правительством 26 марта 2018 года, когда вся страна горевала по жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

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