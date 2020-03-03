Калуга, 3 марта, 2020, 10:23 — ИА Регнум. В Калуге временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов рассказал, что весь февраль 2020 года безуспешно велись поиски останков бойцов, защищавших Калугу от немецко-фашистского нашествия в 1941 году и похороненных в воинском мемориале в Калужском бору, а также в точке, координаты которой обозначены на калужском геопортале. Об этом Денисов сообщил журналистам областной телерадиокомпании «Ника».

Nikatv.ru Раскопки на воинском мемориале в Калужском бору не обнаружили останки погибших бойцов.

По словам градоначальника, захороненные в Калужском бору останки бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, не обнаружены. Городской управой были направлены запросы в архив, в Министерство обороны России. Согласно полученным данным, те 109 бойцов, которые фигурируют в списках Книги Памяти Калужской области, захоронены по другим адресам на территории Калужского городского округа. Ситуацию письмо из архива пока не прояснило. Наоборот, появились новые вопросы: где же искать останки погибших бойцов? Властям Калуги предстоит тщательно разобраться с документами. Ведь по бумагам 1943 года на территории Калужского бора существовало две братские могилы с останками десяти павших бойцов. В документах 1982 года другие цифры — 30 человек, а судя по областной Книге Памяти, их числится 121, в том числе опознанные и неопознанные останки.

Напомним, власти региона крайне болезненно отреагировали на публикацию в ИА REGNUM, затронувшую тему сохранения имён павших героев Великой Отечественной войны в Калужской области. Реакция руководства областного правительства была мгновенной. Обвинив ИА REGNUM в фейковой информации, пресс-служба обладминистрации пригрозила, что по данной публикации направит в правоохранительные органы соответствующее заявление. Кроме того, сообщалось, что «памятник находится в Калужском городском бору на охраняемой территории, принадлежащей Калужской области, где сегодня располагается ведомственная гостиница. Что за воинским захоронением многие годы осуществляется надлежащий уход. Его регулярно посещают группы школьников, представители общественности, накануне памятных дат проводятся молебны».

И вот теперь оказалось, что грозное заявление пресс-службы администрации Калужской области о «фейковой» информации федерального информационного агентства оказалось пустословием. В Калужском бору, на закрытой территории, где проживал чиновник высокого ранга, действительно находился не воинский мемориал с останками погибших бойцов и командиров Великой Отечественной войны, а наспех сооруженный муляж. На деле — останки были давно вывезены с территории спецобъекта. Вот только куда? Об этом в Калуге в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, увы, уже никто не помнит.