Москва, 3 марта, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В Московской городской думе в пятницу, 28 февраля, по инициативе депутата МГД Елены Шуваловой состоялся круглый стол «О необходимости приоритетного учета безопасности, комфорта и интересов москвичей при проведении городских праздников и фестивалей, об ответственности их устроителей».

Дарья Антонова ИА REGNUM День города. Москва

На круглый стол пришло более 100 человек, среди которых были не только жители ЦАО, но и представители общественности и муниципальные депутаты других районов города Москвы.

Предметом обсуждения стала, на первый взгляд, локальная, но как выяснилось в ходе дискуссий, общегородская проблема проведения праздничных мероприятий в столице.

Праздники в Москве — это не только «красочные и всенародные гуляния», это колоссальные неудобства для жителей районов, в которых проводятся данные мероприятия. Больше всех в этом отношении страдает Тверской район ЦАО, на территории которого находятся самые популярные праздничные точки — Тверская улица, улица Охотный ряд, Красная и Пушкинская площади, а также примыкающие к ним улицы и переулки.

В начале своего выступления депутат Шувалова отметила, что причиной проведения круглого стола стали многочисленные обращения к ней со стороны её избирателей не только на неудобства, связанные с перекрытием улиц и круглосуточным шумом под окнами, но и высказываемые ими обоснованные опасения за безопасность жизни и здоровья. Целью мероприятия стала попытка наладить обратную связь между жителями и органами исполнительной власти города Москвы, которые перестали должным образом реагировать на письменные жалобы москвичей, ограничиваясь отписками со словами благодарности «за активную гражданскую позицию», которые воспринимаются авторами обращений как издевательство.

« Они (власти города Москвы) не хотят вступать в диалог, боятся своей ответственности. Они, безусловно, нас слушают, но услышать не хотят. Мы собрались здесь, чтобы возвысить наш голос в защиту проведения праздников на высоком культурном уровне », — этими словами Елена Шувалова открыла заседание.

Круглый стол, который длился более трех часов (при этом ни один участник не покинул его досрочно), наполнился выступлениями муниципальных депутатов и жителей Тверского, Таганского районов, районов Хамовники и Якиманка о возмутительном способе проведения праздничных мероприятий во время празднования Нового года, на 9 мая и День города.

Особенно участников обсуждения беспокоили грядущие торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Если этот день по масштабам народных гуляний с бесчисленными точками второсортного общепита в парках и скверах, по количеству и художественно-эстетическому уровню декораций в исторической части города повторит предыдущие годы, то москвичам, искренне любящим свой город, будет бесконечно стыдно за такой праздник.

Новогодние торжества 2020 года свежи в воспоминаниях муниципального депутата Галины Фильченко, как и в воспоминаниях многих коренных жителей столицы, которые, поддавшись рекламным призывам центральных телеканалов, попытались пройти на Красную площадь, сердце столицы великого государства, в новогоднюю ночь, чтобы с боем курантов встретить третье десятилетие двадцать первого века. Как ни странно, но жители Москвы не смогли попасть на Красную площадь из-за глухих кордонов из уборочной техники и полицейских. А на самой площади в это время, размахивая флагом одного из государств СНГ, радовались наступающему новому году работники ГБУ «Жилищник» и строительных организаций.

Освещение и иллюминация центральных улиц Москвы, бьющая в окна местным жителям, также стала предметом дискуссий. Ни по каким санитарным нормам не проходит интенсивность падающего в окна уличного света, при котором можно читать книги, напечатанные мелким шрифтом. Москвичи недоумевают, зачем их городу, который изобилует шедеврами архитектуры, дополнительные светодиодные «украшения», искажающие облик столицы.

Фильченко говорила том, что властям не стоит забывать: жители центра — такие же люди, как и жители остальных округов, и имеют право на комфортные условия проживания.

« Это способ выдавливания простых жителей из центра. Они считают, что в центре должны жить те люди, у которых есть тугие, набитые деньгами мешки, а не те, кто живет много поколений подряд », — прокомментировала выступление коллеги Елена Шувалова.

Среди присутствующих на круглом столе был специалист по социальной географии, который дал определение тому, что происходит в ЦАО. Процесс джентрификации, характерный для Великобритании и США, набирает обороты и в Москве. Идет целенаправленное вытеснение изначальных слоев населения жителями с высоким достатком. Это явление возможно, когда стоимость земельных участков под домами намного выше, чем стоимость квартир в самих домах, что мы и наблюдаем в центральном округе.

Жители известного «дома артистов» в Брюсовом переулке, памятника культурного наследия Москвы, жаловались на то, что во время городских празднований придомовая территория превращается в один огромный общественный сортир: панораму из окон нижних этажей заслоняет батарея биотуалетов с соответствующими запахами, которые расставляют в переулке в нарушение всех санитарно-эпидемиологических норм и методических рекомендаций. Ответом от департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на обращение жителей стало утверждение о том, что биотуалеты располагаются в соответствии со схемами, согласованными и утвержденными органами исполнительной власти города Москвы. Из этого ответа логично следует, что органы исполнительной власти наделяют себя исключительными правами пренебрегать законами. Эта проблема не уникальна. Такие же туалетные кварталы возводят и во 2-м Колобовском переулке, примыкающем к легендарной Петровке 38, и в Глинищевском переулке, соединяющем Тверскую улицу и улицу Малая Дмитровка.

Сокрушались местные жители и о судьбе живописных бульваров с их памятниками великим людям, вокруг которых то и дело возникают точки общественного питания и массовых развлечений. Так, например, памятник Сергею Есенину уже несколько лет тонет в деревянных киосках, натыканных вокруг него. Александру Пушкину тоже время от времени достаётся от современников, особенно во время новогодних праздников и масленицы. Фестиваль «Времена и эпохи» вытаптывает траву на бульварах, портит зеленые насаждения, распространяет запахи еды и ночные звуки подвываний под гитары, сопровождаемые обильными возлияниями его участников с наступлением темноты.

С закатом солнца возникает и другое нарушение прав граждан — на тишину. Начинается все с монтажа конструкций в ночное время за несколько дней до начала мероприятий, а заканчивается пьяными воплями отдыхающих все ночи напролет под окнами местных жителей. Эти новогодние праздники побили все рекорды по децибелам и в дневное время: музыкальные площадки с низкопробной музыкой каждые 20 метров «радовали» посетителей торжеств на Тверской улице своими ударными звуками.

Ко всему вышеперечисленному праздники Москвы нарушают право жителей на свободу передвижения. 9 мая перекрываются не только сами улицы в районе Тверской, и не только выезды из дворов. Жители домов становятся пленниками в собственных квартирах, так как полиция не выпускает их из дома и не пускает домой независимо от наличия регистрации в паспорте. В День города и в новогодние праздники для того, чтобы попасть из Московской консерватории на Петровку или Дмитровку, нужно обойти несколько кварталов через Пушкинскую площадь. Также затруднены подъезды скорой помощи, полиции и МЧС к домам на прилегающих к точкам массового народного притяжения. Что же выходит, полиция охраняет город от коренных жителей?

Жители Москвы хотят донести до местных властей очень ясную и понятную мысль:

« Мы не ходим на ваши праздники, потому что они бессодержательны и пропитаны низкой потребительской массовой культурой, не имеющей ничего общего с нашей столицей, центром концентрации науки и искусства, мы боимся отпускать туда наших детей, потому что это опасно; такие праздники нам, москвичам, не нужны, они сделаны не для нас, а для ваших кошельков ».

Такой способ проведения праздничных мероприятий вряд ли соответствует высокому культурному уровню, который Москва показывала несколько столетий подряд. То, что происходит круглый год у памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому — это насмешка над культурой, считает депутат Шувалова.

Вся эта показная активность во время национальных и местных праздников наряду с точечной многоэтажной застройкой исторических районов, закрытием поликлиник, школ, больниц, досуговых центров, кинотеатров в ЦАО является прямым геноцидом жителей округа. Свидетельством тому являются процитированные одним из участников круглого стола слова чиновницы и префектуры ЦАО: «Центр — для богатых и здоровых. Если вы чем-то недовольны, то собирайте манатки, и вперед».

» Москва перестала быть городом для жизни. Это город для развлечений, для освоения бюджетных средств против интересов москвичей: идет уничтожение культуры, медицины, образования », — заключил депутат МГД Шереметьев Олег Михайлович.

Итоги круглого стола подвела Елена Анатольевна Шувалова. Она обещала вынести все вопросы, поднятые на круглом столе, озвучить их в своем выступлении на ближайшем заседании Московской городской думы и донести до власти протест против той формы, в какой сейчас проводятся праздники, против их коммерциализации, передать просьбу жителей повысить уровень культуры проведения праздников.

« Праздники должны проводиться в интересах москвичей, а не в интересах получения прибыли горсткой дельцов », — этими словами Шувалова завершила заседание круглого стола.

Примечательно, что круглый стол в МГД не посетили приглашенные накануне представители ГУ МВД г. Москвы, Департамента безопасности г. Москвы, Департамента торговли и услуг г. Москвы, Департамента культуры г. Москвы, префектуры ЦАО, правительства г. Москвы.