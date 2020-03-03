Москва, 3 марта, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Помимо коронавируса, одна из главных угроз для национальной валюты — это возможная эскалация конфликта в Сирии, где Россия и Турция находятся по разную сторону баррикад, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Однако на этой неделе должна состояться встреча лидеров Турции и России, что говорит намерениях попытаться решить нарастающий конфликт. Поэтому негативные действия данного фактора на рубль будут ослабевать.

Также на этой неделе 5−6 марта, должна состояться встреча министров ОПЕК+. Главной интригой является решение о дополнительных мерах поддержки, которые рекомендовала техническая группа ОПЕК+. Этот фактор будет влиять благотворно на нефтяные котировки.

Валютная пара доллар/рубль в рамках растущего тренда достигла отметки 67, после чего началась закономерная коррекция. При сохранении стабильного внешнего фона она может углубиться до 66 в ближайшее время», — считает эксперт.

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