Ярославль, 3 марта, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля считает клеветой исследование общественной организации «Народный контроль» по поводу инвестиционного соглашения с троллейбусным депо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Мэрия Ярославля

Ранее ИА REGNUM опубликовало интервью с руководителем «Народного контроля» Иваном Миговичем. Мигович изучил доступные документы по сделке «Яргорэлектротранса» с застройщиком и пришел к выводу, что договоренности инвестора, предприятия и города могут быть не выполнены. В мэрии говорят, что сам документ «Народного контроля» не является документом.

«Статьями 9 и 22 Закона об общественном контроле поименованы лица, являющиеся субъектами общественного контроля и правомочные выступать инициаторами проведения общественных экспертиз. Это, в частности Общественные палаты (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, Уполномоченный по правам человека в РФ, Уполномоченный при Президенте РФ Федерации по защите прав предпринимателей и т.д.). Доказательства привлечения автора обращения упомянутыми выше лицами в целях проведения общественной экспертизы не представлены. Изложенное означает, что текст настоящего обращения, размещенный на многочисленных интернет-ресурсах, не может являться документом (заключением), выполненным в рамках общественной экспертизы», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

В мэрии полагают, что при заключении инвестиционного соглашения стороны не нарушили никаких законов. Территория депо, по мнению чиновников, не является муниципальной собственностью, а принадлежит акционерному обществу «Яргорэлектротранс». Следовательно, на него не распространяются требования 44 ФЗ о «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также ограничения, предусмотренные при сделках с муниципальным имуществом.

Утверждение автора о том, что факт заключения инвестиционного соглашения может являться результатом сговора чиновников и бизнесменов для отчуждения городского имущества, в мэрии назвали клеветой.

«Действия, о которых в своем обращении указывает автор (подлог документов, сговор должностных лиц, вывод муниципального имущества с использованием фирмы-однодневки и т.д.) образуют различные составы преступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом РФ. Документальных подтверждений наличия указанных составов уголовных преступлений автор обращения не представляет. Также автором обращения не представлены сведения об обращении последним в правоохранительные или иные органы в целях пресечения допущенных правонарушений. Таким образом, имеет место распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, т. е. клевета (ч. 1 ст. 128 УК РФ)», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Городские власти считают, что Мигович должен прекратить распространение своего доклада в интернете.

«В случае, если автором обращения не будет прекращено распространение на интернет-ресурсах ложных сведений о противоправных действиях органов местного самоуправления города Ярославля, будут предприняты меры, необходимые для привлечения автора обращения к гражданской и уголовной ответственности», — сообщили в мэрии города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиционное соглашение о застройке троллейбусного депо № 1 в центре города АО «ЯрГЭТ» заключило весной 2019 года. Взамен инвестор должен разработать проект новой школы, построить новую тяговую подстанцию, купить новые троллейбусы, передать часть помещений в новых домах мэрии. Решение вызвало неоднозначную реакцию в городе и за его пределами.