Мэрия Ярославля угрожает противнику сделки с депо уголовным делом
Ярославль, 3 марта, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля считает клеветой исследование общественной организации «Народный контроль» по поводу инвестиционного соглашения с троллейбусным депо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Ранее ИА REGNUM опубликовало интервью с руководителем «Народного контроля» Иваном Миговичем. Мигович изучил доступные документы по сделке «Яргорэлектротранса» с застройщиком и пришел к выводу, что договоренности инвестора, предприятия и города могут быть не выполнены. В мэрии говорят, что сам документ «Народного контроля» не является документом.
В мэрии полагают, что при заключении инвестиционного соглашения стороны не нарушили никаких законов. Территория депо, по мнению чиновников, не является муниципальной собственностью, а принадлежит акционерному обществу «Яргорэлектротранс». Следовательно, на него не распространяются требования 44 ФЗ о «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также ограничения, предусмотренные при сделках с муниципальным имуществом.
Утверждение автора о том, что факт заключения инвестиционного соглашения может являться результатом сговора чиновников и бизнесменов для отчуждения городского имущества, в мэрии назвали клеветой.
Городские власти считают, что Мигович должен прекратить распространение своего доклада в интернете.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиционное соглашение о застройке троллейбусного депо № 1 в центре города АО «ЯрГЭТ» заключило весной 2019 года. Взамен инвестор должен разработать проект новой школы, построить новую тяговую подстанцию, купить новые троллейбусы, передать часть помещений в новых домах мэрии. Решение вызвало неоднозначную реакцию в городе и за его пределами.