Лидер группы Little Big: «Государство убило мою Родину»
Село Усть-Борзя, Забайкальский край, 3 марта, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Лидер российской рэйв-группы Little Big Илья Прусикин (Ильич), которая представит Россию на «Евровидении 2020», родился в Забайкалье. В одном из выпусков шоу «Вписка» (19 октября 2018 года) он заявил, что государство убило его родину — родной посёлок Усть-Борзя стал «призраком».
"Его перестали финансировать, отключили свет в какой-то момент. Это был 1995 год. Местным жителям пришлось уехать», — рассказал Прусикин, слова которого цитирует «Заб.ру».
О своём детстве лидер группы Little Big отзывается словами «это было круто»:
Также Илья Прусикин сделал весьма жёсткое заявление:
Как уже сообщало ИА REGNUM, группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020». На участие в этом музыкальном конкурсе претендовали также Полина Гагарина, Александр Панайотов и Ольга Бузова.
Little Big создали в 2013 году в Санкт-Петербурге. После выхода в 2018 году клипа Skibidi, по России прокатилась волна Skibidi Challenge (#skibidichallenge).
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