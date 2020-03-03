Село Усть-Борзя, Забайкальский край, 3 марта, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Лидер российской рэйв-группы Little Big Илья Прусикин (Ильич), которая представит Россию на «Евровидении 2020», родился в Забайкалье. В одном из выпусков шоу «Вписка» (19 октября 2018 года) он заявил, что государство убило его родину — родной посёлок Усть-Борзя стал «призраком».

Цитата из видео шоу «Вписка» Лидер российской рэйв-группы Little Big Илья Прусикин

"Его перестали финансировать, отключили свет в какой-то момент. Это был 1995 год. Местным жителям пришлось уехать», — рассказал Прусикин, слова которого цитирует «Заб.ру».

О своём детстве лидер группы Little Big отзывается словами «это было круто»:

«Я до 11 лет жил в посёлке — я деревенский чувак, у нас была корова в Усть-Борзе — Красуля, я с самого детства пытался на ней кататься, она выросла и ненавидела меня. Для того, чтобы мне пройти к дому, надо было лезть по заборам, крышам, потому что она меня пыталась забодать».

Также Илья Прусикин сделал весьма жёсткое заявление:

Лидер группы Little Big Илья Прусикин «Мы жили на берегу реки, был собственный дом. У меня была стопроцентная свобода. Ты можешь сплавляться по реке, можешь пойти на сопки — всё, что угодно. Степи — ты не видишь конца, океан. Я очень люблю то место. Но, к сожалению, государство убило мою Родину. Мне до сих пор она снится».

Цитата из видео шоу «Вписка» Лидер российской рэйв-группы Little Big Илья Прусикин родился в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020». На участие в этом музыкальном конкурсе претендовали также Полина Гагарина, Александр Панайотов и Ольга Бузова.

Little Big создали в 2013 году в Санкт-Петербурге. После выхода в 2018 году клипа Skibidi, по России прокатилась волна Skibidi Challenge (#skibidichallenge).

Читайте также: Матвиенко оценил шансы Little Big на «Евровидении»