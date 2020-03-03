Калуга, 3 марта, 2020, 14:05 — ИА Регнум. В Калуге с начала 2020 года было зарегистрировано 10 случаев отравления угарным газом. Пострадали 30 человек, 11 из них — дети. Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания планёрке в городской управе.

Nikatv.ru Газовая плита.

По мнению начальника управления ЖКХ калужской горуправы Александра Хавкина, в основном отравления произошли из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования в квартирах. К примеру, в доме по улице на улице Зерновая №12 владелец квартиры при замене газовой колонки не установил вытяжку. Во внутридомовом хозяйстве города были отмечены проблемы с вентиляционными системами в домах, их захламленность и закрытые дымовые каналы при попустительстве управляющих компаний и специализированных организаций.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша предложил внести изменения в федеральное законодательство в части обслуживания внутриквартирного газового оборудования.

«Нужно принять все меры, чтобы скорейшим образом разрешить федеральную коллизию. Сейчас ответственность несут органы власти и сами граждане, но никаких законных рычагов повлиять на ситуацию, кроме убеждения и хождения по квартирам, нет. Нужно регулировать ситуацию и закреплять ответственность управляющих компаний, чтобы на системной основе решать вопросы содержания общедомового имущества», — считает калужский врио губернатора.