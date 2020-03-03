В Калуге 30 человек отравились угарным газом, среди них – 11 детей
Калуга, 3 марта, 2020, 14:05 — ИА Регнум. В Калуге с начала 2020 года было зарегистрировано 10 случаев отравления угарным газом. Пострадали 30 человек, 11 из них — дети. Об этом 3 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания планёрке в городской управе.
По мнению начальника управления ЖКХ калужской горуправы Александра Хавкина, в основном отравления произошли из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования в квартирах. К примеру, в доме по улице на улице Зерновая №12 владелец квартиры при замене газовой колонки не установил вытяжку. Во внутридомовом хозяйстве города были отмечены проблемы с вентиляционными системами в домах, их захламленность и закрытые дымовые каналы при попустительстве управляющих компаний и специализированных организаций.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша предложил внести изменения в федеральное законодательство в части обслуживания внутриквартирного газового оборудования.