Оренбург, 3 марта, 2020, 07:51 — ИА Регнум. В Оренбурге на территории Промышленного района возле реки Сакмара появилась большая свалка грязного снега. Местные жители жалуются, что такие снежные горы здесь появляются ежегодно, и считают свалку несанкционированной. По весне грязные талые воды стекают в водоем, а население оказывается отрезано от города по причине размытых дорог из-за талых вод, сообщил на своей странице в соцсети депутат Оренбургского горсовета Денис Батурин.

Денис Батурин Свалка снега в Оренбурге

Из-за огромного количества сваленного снега горожане опасаются подтопления. По словам Батурина, который побывал на месте свалки, его глазам предстала «ужасная картина». «Сотни, а может быть и тысячи тонн грязного снега скопились в этом месте», — сказал он.

Он заявил о том, что обратится в администрацию Северного округа и управление ЖКХ с требованием ликвидировать эту свалку снега. Также поднимет вопрос законности действий коммунальных служб в прокуратуре. «Считаю, что чиновник, который дал указание свозить снег в это место, должен понести наказание», — отметил депутат.

Особое внимание Денис Батурин обратил на то, что ряд крупных городов приобрел снегоплавильные установки. Он считает, что Оренбург должен последовать их примеру, чтобы начать решать вопрос с загрязнением почвы и воды рек и озер.

Стоит отметить, что ранее депутату поступали жалобы от жителей посёлка им. Куйбышева (Овощевод) и СНТ «Соловушки», связанные с несанкционированной свалкой снега возле озера Коровье. После публичной огласки факта на мест появились грузовики, которые занялись ликвидацией нелегальных гор снега.