Вашингтон, 3 марта, 2020, 07:30 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple согласилась выплатить $500 млн, чтобы уладить судебный спор о намеренном замедлении работы старых моделей своих смартфонов. Об этом сообщает агентство Reuters.

William Hook IPhone

Изначально от Apple требовали покупателям телефонов этой компании по 25 долларов США за один iPhone с минимальным общим размером выплаты в $310 млн. Согласно документам суда, Apple отрицала обвинения в умышленном замедлении работы смартфонов и пыталась пойти на досудебное соглашение.

Ранее ряд потребителей телефонов от Apple пожаловались на замедленную работу их смартфонов после установки обновлений. Они предположили, что проблемы с производительностью начались из-за износа телефона или же от необходимости заменить аккумулятор.