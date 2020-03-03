Стокгольм, 3 марта, 2020, 07:40 — ИА Регнум. По словам министра иностранных дел Швеции Анн Линде, находящейся с визитом на Украине в рамках подготовки к председательству Швеции в ОБСЕ, никто не должен забывать «об актах агрессии России на востоке Украины». Об этом 2 марта сообщила шведская газета Aftonbladet.

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«По нашему мнению, ситуация, когда государство аннексирует часть Европы, после чего в течение нескольких лет все это принимают, абсолютно недопустима. В наших же интересах продолжать говорить об этой проблеме и не позволить другим забыть о ней», — заявила Линде.

На этой неделе Анн Линде встретится с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, чтобы обсудить комплекс двусторонних отношений. Это первый визит Линде на Украину в качестве министра иностранных дел. По словам Линде, «состояние дел между Украиной и Россией остается напряженным». Однако она подчеркнула, что «стороны должны стремиться к диалогу, несмотря на все трудности, возникающие в рамках переговорного процесса».

В следующем году, в период своего председательства в ОБСЕ, Швеция планирует поднимать проблему присоединения Крыма Россией и конфликта на востоке Украины, тем самым продолжая оказывать давление на Москву.