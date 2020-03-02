Кострома, 2 марта, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Главный прокурор Костромской области Владимир Тюльков уходит на повышение в Москву. Об этом сообщает K1NEWS.RU. В официальных источниках информацию пока не подтверждают.

Фото прокуратуры Костромской области Владимир Тюльков

Владимир Тюльков — уроженец Тюменской области, в органах прокуратуры служит с 1991 года. На работу в Кострому советник юстиции 2 класса прибыл в 2017 году. До этого момента Тюльков служил в тюменской прокуратуре, был прокурором Ханты-Мансийского автономного округа, занимал пост московского межрегионального транспортного прокурора.

В январе 2011 года, когда произошел теракт в московском аэропорту «Домодедово», Владимир Тюльков участвовал в расследовании причин произошедшего. В 2019 году в Костроме под руководством Тюлькова в суд было направлено громкое дело в отношении полицейских, снабжавших представителей похоронных агентств данными об умерших костромичах.

Информации о новой кандидатуре на пост главного костромского прокурора пока нет.