Чебоксары, 2 марта, 2020, 22:08 — ИА Регнум. Тема строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии, который возводился в 1941 году и является одной из менее изученных страниц в истории Великой Отечественной войны, получит государственный статус, и память о нём будет увековечена. Об этом сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев на встрече с заместителем главного редактора ИА REGNUMВалентиной Андреевой.

Cap.ru Заместитель главного редактора Валентина Андреева, врио главы Чувашии Олег Николаев, шеф-редактор Наталия Николаева

От имени журналистского коллектива ИА REGNUM Валентина Андреева поблагодарила Олега Николаева за поддержку, которую он оказывал проекту «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии» и оказывает сейчас уже на государственном уровне. Данный проект ИА REGNUM ведёт более пяти лет при участии небольшой группы энтузиастов — краеведов, учёных, поисковиков и людей в погонах, для кого Великая Отечественная война — это не только сражения и героизм на передовой, но и глубокий тыл, где ковалась Победа.

Cap.ru Шеф-редактор Наталия Николаева, заместитель главного редактора Валентина Андреева и врио главы Чувашии Олег Николаев

ИА REGNUM освещает как приуроченные к этому события, так и публикует архивные материалы о строительстве Сурского рубежа. Данная тема продолжает оставаться малоизученной, и о трудовом подвиге народа мало что известно даже самой просвещенной интеллигенции.

Врио главы Чувашии Олег Николаев поблагодарил ИА REGNUM за проводимую работу, подчеркнув, что тема строительства Сурского рубежа — «очень важная» для Чувашии, широкой общественности почти неизвестно о тыловом подвиге народа.

Cap.ru Олег Николаев

«Я помню, дед мой рассказывал о строительстве, слышал отдельные воспоминания. С удовольствием читал ваши материалы после того, как были рассекречены архивные материалы, которые касаются Сурского рубежа. Тема очень важная для Чувашии, но жители республики недостаточно информированы об этом вкладе и героизме нашего народа. А ведь тогда ежедневно на стройку выходили до 100 тыс. человек», — сказал Олег Николаев.

По его словам, помимо мероприятий, нужно усилить информационную работу, чтобы жители и будущие поколения знали о забытом подвиге. Для этого большим подспорьем могут оказаться семейные истории и воспоминания, как наши бабушки девчонками ходили рыть окопы.

«Это забытый подвиг, который мы должны вспомнить, потому что у подвигов должны быть имена», — сказала Валентина Андреева, отметив, что трудно переоценить трудовой подвиг тыла в тяжёлом 1941-м году начала войны, когда на строительство оборонительного рубежа были мобилизованы более 171 тысячи жителей республики, треть работоспособного населения (на 1 октября 1941 года насчитывались свыше 511 тысяч жителей в возрасте от 17 до 54 лет).

За короткий срок в жесточайших условиях, в том числе погодных (морозы достигали 40 градусов, и землю приходилось размораживать при помощи костров) был проделан колоссальный объём работы, который несопоставим даже с такими большими советскими стройками, как Чебоксарская ГЭС, Химпром. За три месяца строительства оборонительного фронта протяжённостью 380 км было переработано примерно столько же земли, сколько в среднем за год на строительстве Чебоксарской ГЭС.

Было отмечено, что наша задача сегодня — сохранить память о войне, о Великой Победе, о героизме наших предков на поколения вперёд, создав научные центры тылового фронта (центров архивной документации, о которой говорил президент Владимир Путин), монументальные сооружения, историко-документальные объекты, собрав личные воспоминания и фотографии из семейных архивов, чтобы и на словах, и на деле отметить труд тружеников тыла.

Следующий, 2021 год — это год 80-летия строительства Сурского рубежа и Казанского обвода, и эта памятная дата — наш нравственный долг изучить забытый подвиг тыла и увековечить память через создание научных трудов и домашних летописей, конкурсов и фестивалей. Чувашия, её столица достойны носить почётное звание «Город трудовой доблести», которое учреждено законом, подписанным 1 марта Владимиром Путиным.

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Напомним также, что Государственный архив современной истории Чувашии в 2020 году проводит акцию «Народная память. Сохраним Победу!». В рамках проекта архивисты принимают документы из личных архивов участников Великой Отечественной войны — в частности письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи об уроженцах Чувашии, сохранившиеся фотографии военных лет, фотографии встреч ветеранов, благодарственные письма, наградные листы, поздравительные открытки. На основе полученных материалов будут созданы виртуальные выставки, электронные издания, подготовлены статьи и публикации.

В числе тех, кто передал на государственное хранение материалы из семейного архива, — врио главы Чувашии Олег Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Это была своя война на линии оборонительного фронта для 110 тысяч человек, ежедневно заступавших на рубеж, для кого-то становящийся последним рубежом жизни.

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