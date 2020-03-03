В Липецке 2 марта произошёл пожар на крупнейшем в России производителе стали — Новолипецком металлургическом комбинате. По данным регионального управления МЧС, загорелся реверсивный стан. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные. Иван Шилов ИА REGNUM

17:52 02.03.2020 По предварительной информации, возгорание произошло на территории предприятия. Об этом: На территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл пожар

17:52 02.03.2020 Пожару присвоена высокая степень сложности. Об этом: На Новолипецком металлургическом комбинате произошёл пожар

17:57 02.03.2020 Новолипецкий металлургический комбинат — основная производственная площадка международной Группы НЛМК. Это крупнейший в России производитель стали.

18:00 02.03.2020 Промышленная площадка ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». government.ru

18:09 02.03.2020 Информация о пострадавших пока не поступала.

18:10 02.03.2020 О причинах пожара также ничего не сообщается. Предварительно известно, что загорелся реверсивный прокатный стан.

18:15 02.03.2020 Реверсивный стан НЛМК. nlmk.com

18:17 02.03.2020 В Липецке ликвидировали пожар на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщили спасатели. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Подробности в материале: Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате потушен

18:22 02.03.2020 Пожарные. 48.mchs.gov.ru

18:46 02.03.2020 Пожар произошёл 2 марта в 17:08 в цеху проката динамной стали ПАО «НЛМК», расположенном на площади Металлургов в Липецке. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, горела «шапка реверсивного стана».

19:15 02.03.2020 Новолипецкий металлургический комбинат. 48.mchs.gov.ru

19:49 02.03.2020 К тушению пожара привлекались 87 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 15 единиц техники — 13 автоцистерн и два спецавтомобиля.

19:53 02.03.2020 По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина устанавливается.

20:13 02.03.2020 С пожаром на территории НЛМК в Липецке пожарные боролись около часа. По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, после сообщения о пожаре в 17:08 сегодня, 2 марта, к 17:24 было объявлено о локализации огня на площади 20 кв. метров, к 17:33 ликвидировано открытое горение. Пожар был ликвидирован к 17:50, в 17:58 — ликвидация последствий пожара.

20:49 02.03.2020 По данным пресс-службы НЛМК, персонал и оборудование цеха не пострадали. На предприятии также заверили, что инцидент не повлияет на выполнение производственной программы.

21:31 02.03.2020 Пожарная машина. 48.mchs.gov.ru