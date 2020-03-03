Пожар на металлургическом комбинате в Липецке — все новости
В Липецке 2 марта произошёл пожар на крупнейшем в России производителе стали — Новолипецком металлургическом комбинате.
По данным регионального управления МЧС, загорелся реверсивный стан. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.
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По предварительной информации, возгорание произошло на территории предприятия.
Об этом: На территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл пожар
Пожару присвоена высокая степень сложности.
Об этом: На Новолипецком металлургическом комбинате произошёл пожар
Новолипецкий металлургический комбинат — основная производственная площадка международной Группы НЛМК. Это крупнейший в России производитель стали.
Информация о пострадавших пока не поступала.
О причинах пожара также ничего не сообщается. Предварительно известно, что загорелся реверсивный прокатный стан.
В Липецке ликвидировали пожар на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщили спасатели.
Площадь возгорания составила 20 кв. метров.
Подробности в материале: Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате потушен
Пожар произошёл 2 марта в 17:08 в цеху проката динамной стали ПАО «НЛМК», расположенном на площади Металлургов в Липецке. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, горела «шапка реверсивного стана».
К тушению пожара привлекались 87 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 15 единиц техники — 13 автоцистерн и два спецавтомобиля.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Причина устанавливается.
С пожаром на территории НЛМК в Липецке пожарные боролись около часа. По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, после сообщения о пожаре в 17:08 сегодня, 2 марта, к 17:24 было объявлено о локализации огня на площади 20 кв. метров, к 17:33 ликвидировано открытое горение.
Пожар был ликвидирован к 17:50, в 17:58 — ликвидация последствий пожара.
По данным пресс-службы НЛМК, персонал и оборудование цеха не пострадали. На предприятии также заверили, что инцидент не повлияет на выполнение производственной программы.
В ПАО «НЛМК» на конец декабря 2019 года 81,4% доли принадлежит компании с Кипра Fletcher Group Holdings, конечным бенефициаром которой называют Владимира Лисина. За офшором в России также зарегистрировано несколько юрлиц. В частности, доля в ООО «Румедиа», которое является совладельцем долей в 23 действующих юрлицах десятка регионов России. В портфеле «Румедиа» — теле-, радиокомпании, а также рекламные агентства и издатели газет.
Помимо этого, Fletcher Group Holdings совместно с компаний «Юсил Порт Б. В» (Нидерланды) отметились в числе соучредителей АО «Первая портовая компания». Она была создана для вложений в ценные бумаги 25 июля 2019 года. Уставный капитал компании — 20 млрд рублей. АО «Первая портовая компания» является владельцем 99,99% доли ООО «Универсальный перегрузочный комплекс», которое базируется в морского торговом порту Усть-Луга. Руководит ООО компания «Управление транспортными активами», полностью принадлежащее Fletcher Group Holdings. В управлении ООО «Управление транспортными активами» также АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Таганрогский морской торговый порт», АО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Северо-западное пароходство», АО «Туапсинский зерновой терминал» и АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».
Подробности в материале: «Обедневший» олигарх Лисин расширил активы: если к металлу добавить вокал