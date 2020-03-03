В Липецке 2 марта произошёл пожар на крупнейшем в России производителе стали — Новолипецком металлургическом комбинате.

По данным регионального управления МЧС, загорелся реверсивный стан. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Пожарные. Иван Шилов ИА REGNUM
17:52 02.03.2020

По предварительной информации, возгорание произошло на территории предприятия.

Об этом: На территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл пожар

17:52 02.03.2020

Пожару присвоена высокая степень сложности.

Об этом: На Новолипецком металлургическом комбинате произошёл пожар

17:57 02.03.2020

Новолипецкий металлургический комбинат — основная производственная площадка международной Группы НЛМК. Это крупнейший в России производитель стали.

18:00 02.03.2020

Промышленная площадка ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». government.ru

18:09 02.03.2020

Информация о пострадавших пока не поступала.

18:10 02.03.2020

О причинах пожара также ничего не сообщается. Предварительно известно, что загорелся реверсивный прокатный стан.

18:15 02.03.2020

Реверсивный стан НЛМК. nlmk.com

18:17 02.03.2020

В Липецке ликвидировали пожар на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщили спасатели.

Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Подробности в материале: Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате потушен

18:22 02.03.2020

Пожарные. 48.mchs.gov.ru

18:46 02.03.2020

Пожар произошёл 2 марта в 17:08 в цеху проката динамной стали ПАО «НЛМК», расположенном на площади Металлургов в Липецке. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, горела «шапка реверсивного стана».

19:15 02.03.2020

Новолипецкий металлургический комбинат. 48.mchs.gov.ru

19:49 02.03.2020

К тушению пожара привлекались 87 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 15 единиц техники — 13 автоцистерн и два спецавтомобиля.

19:53 02.03.2020

По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Причина устанавливается.

20:13 02.03.2020

С пожаром на территории НЛМК в Липецке пожарные боролись около часа. По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, после сообщения о пожаре в 17:08 сегодня, 2 марта, к 17:24 было объявлено о локализации огня на площади 20 кв. метров, к 17:33 ликвидировано открытое горение.

Пожар был ликвидирован к 17:50, в 17:58 — ликвидация последствий пожара.

20:49 02.03.2020

По данным пресс-службы НЛМК, персонал и оборудование цеха не пострадали. На предприятии также заверили, что инцидент не повлияет на выполнение производственной программы.

21:31 02.03.2020

Пожарная машина. 48.mchs.gov.ru

06:54

В ПАО «НЛМК» на конец декабря 2019 года 81,4% доли принадлежит компании с Кипра Fletcher Group Holdings, конечным бенефициаром которой называют Владимира Лисина. За офшором в России также зарегистрировано несколько юрлиц. В частности, доля в ООО «Румедиа», которое является совладельцем долей в 23 действующих юрлицах десятка регионов России. В портфеле «Румедиа» — теле-, радиокомпании, а также рекламные агентства и издатели газет.

Помимо этого, Fletcher Group Holdings совместно с компаний «Юсил Порт Б. В» (Нидерланды) отметились в числе соучредителей АО «Первая портовая компания». Она была создана для вложений в ценные бумаги 25 июля 2019 года. Уставный капитал компании — 20 млрд рублей. АО «Первая портовая компания» является владельцем 99,99% доли ООО «Универсальный перегрузочный комплекс», которое базируется в морского торговом порту Усть-Луга. Руководит ООО компания «Управление транспортными активами», полностью принадлежащее Fletcher Group Holdings. В управлении ООО «Управление транспортными активами» также АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Таганрогский морской торговый порт», АО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Северо-западное пароходство», АО «Туапсинский зерновой терминал» и АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Подробности в материале: «Обедневший» олигарх Лисин расширил активы: если к металлу добавить вокал