Санкт-Петербург, 2 марта, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Петербургские власти признали Дом культуры имени Ильича завода «Электросила», построенный в 1929—1931 годах, памятником регионального значения. Об этом 2 марта сообщили в комитете по охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП).

КГИОП Санкт-Петербурга Дом культуры Ильича

Здание на Московском проспекте, 152, возвели по проекту архитектора Николая Демкова. По мнению специалистов, это один из наиболее ярких и интересных примеров конструктивизма в эпоху расцвета этого архитектурного направления.

Дом культуры в целом сохранил свой первоначальный облик. Сложное зигзагообразное здание отличает четкость линий, простота и лаконичность архитектурных и планировочных решений, асимметричная композиция.

В 2018 году на лицевом фасаде здания восстановили конструкции деревянного каркаса с металлической обшивкой, представляющие собой декоративный элемент в виде скрещенных серпа и молота.

Дом культуры строился для рабочих завода «Электросила» и вагоностроительного завода имени И. Е. Егорова. Там имелся большой театральный зал на 920 мест, гимнастический зал, помещения для занятий спортом, общественно-политической работы и различных кружков, а также музей завода «Электросила».

Серьезные строительные работы, в результате которых был частично искажен первоначальный облик здания, были предприняты в 1990-е годы. Высокая стеклянная призма, освещавшая лестницу, утратила свое сплошное остекление.

В результате подобного вмешательства в авторский замысел архитектора «пропал острый контраст хрупкого прозрачного объема и свободно нависавшего над ним балкона», отмечают в КГИОП.