Чебоксары, 2 марта, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Чувашские спортсменки принесли три медали по итогам чемпионата России по самбо, который впервые прошёл в Чебоксарах. В нём приняли участие свыше 600 спортсменов, разыграв медали в 27 категориях, сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта Чувашии.

Cap.ru Чемпионат России по самбо

Участниками гостями чемпионата стали более 1 тыс. спортсменов и гостей из 69 регионов. В торжественной церемонии открытия чемпионата приняли участие президент Лиги боевого самбо Аркадий Ротенберг, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и глава Чувашии Олег Николаев.

Чувашские самбисты завоевали три медали. В первый день чемпионата подарок чувашским болельщикам республики преподнесла заслуженный мастер спорта России Елена Бондарева, которая в финальной схватке одержала победу, завоевав золотую медаль. Вместе с наградой «золотого» отлива чемпионы России заслужили право представлять страну на чемпионате мира. Из Чувашии, помимо Елены Бондаревой, путёвку на главный старт сезона, получила также Вера Лоткова. Медаль республике также принесла Наталья Степанова, которая заняла третье место.

Отметим, что соревнования открыли череду спортивных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы и 100-летию со дня образования Чувашской автономной области.