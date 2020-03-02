Ярославль, 2 марта, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Ярославле 29 марта пройдет традиционный семейный фестиваль «День медведя». Как и прежде, в центре событий окажется памятник медведю «Символ России — легенда Ярославля», больше известный в народе как «рычащий мишка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» «Рычащий медведь» в Ярославле

Отметить наступление весны и «разбудить медведя» соберутся самые популярные медведи Ярославля, в том числе символы футбольного клуба «Шинник» и хоккейного клуба «Локомотив». Вместе с жителями и гостями города они отправятся на карнавальное шествие по историческому центру «столицы Золотого кольца». Для гостей праздника организаторы приготовили фирменные медвежьи маски.

«В этом году «День медведя» станет самым масштабным за всю историю проведения этого праздника. Впервые пройдет парад медведей, где жители и гости города воочию увидят, сколько же на самом деле в Ярославле медведей. Сейчас идет работа по разработке флага фестиваля, который будет торжественно поднят над бронзовой статуей медведя на Первомайской улице. Впервые фестиваль пройдет на нескольких площадках туристического комплекса «Алеша Попович двор». У фестиваля уже есть свой слоган, который звучит как «За весной!», поэтому приглашаем всех встретить весну вместе с нами», — комментирует проект президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

Также в программе фестиваля: ярмарка-дегустация меда, кукольное представление для детей, концертная программа, мастер-классы, аквагрим, розыгрыши подарков и призов от организаторов и партнеров фестиваля, поднятие флага фестиваля, вечерняя программа для взрослых и многое другое.

А в преддверии фестиваля организаторы запустят флешмоб в сети Интернет, участие в котором примут блогеры и общественные деятели, каждый из которых в образе медведя пригласит посетить «День медведя» в Ярославле. Найти такие видеобращения можно будет по хештегу #деньмедведя.