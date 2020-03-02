В Ярославле пройдет шествие медведей
Ярославль, 2 марта, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Ярославле 29 марта пройдет традиционный семейный фестиваль «День медведя». Как и прежде, в центре событий окажется памятник медведю «Символ России — легенда Ярославля», больше известный в народе как «рычащий мишка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».
Отметить наступление весны и «разбудить медведя» соберутся самые популярные медведи Ярославля, в том числе символы футбольного клуба «Шинник» и хоккейного клуба «Локомотив». Вместе с жителями и гостями города они отправятся на карнавальное шествие по историческому центру «столицы Золотого кольца». Для гостей праздника организаторы приготовили фирменные медвежьи маски.
Также в программе фестиваля: ярмарка-дегустация меда, кукольное представление для детей, концертная программа, мастер-классы, аквагрим, розыгрыши подарков и призов от организаторов и партнеров фестиваля, поднятие флага фестиваля, вечерняя программа для взрослых и многое другое.
А в преддверии фестиваля организаторы запустят флешмоб в сети Интернет, участие в котором примут блогеры и общественные деятели, каждый из которых в образе медведя пригласит посетить «День медведя» в Ярославле. Найти такие видеобращения можно будет по хештегу #деньмедведя.