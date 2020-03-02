Санкт-Петербург, 2 марта, 2020, 17:11 — ИА Регнум. Школы и детские сады существенно подорожали в Петербурге по сравнению с 2019 годом. Данные сообщили на совещании городского правительства в понедельник, 2 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Смольный устанавливает нормированную стоимость объектов в зависимости от их мощности и наличия бассейна. Так, школы в Петербурге строят с расчетом от 450 до 1650 мест, и с прошлого года наиболее типовая школа на 825 мест подорожала почти на 5%.

Как сообщил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко, это связано с изменением стоимости на стройматериалы.

«Стоимость создания одного места в наиболее типовой школе на 825 мест на 2020 год составляет 1 млн 300 тыс. рублей. Цена всего объекта — 1 млрд 85 млн рублей», — объявил Москаленко.

Детские сады подорожали еще стремительнее — на 14,28%, но это связано с изменением базы расчета.

Сегодня наиболее типовой детсад в Петербурге рассчитан на 220 мест, он обойдется в 345 млн рублей. По словам Москаленко, это соответствует среднему ценовому диапазону стоимости создания такого объекта по госконтрактам.