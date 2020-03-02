Чебоксары, 2 марта, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Конец февраля и начало марта в Чувашии отличились знаковыми событиями в политической жизни. На фоне назначений в правительстве республики и законодательных инициатив, которые практически затмили медийную повестку, почти незамеченным остался визит в Чебоксары президента Лиги боевого самбо Аркадия Ротенберга: он посетил открытие чемпионата России по самбо и побывал в строящейся школе со спортивным уклоном. Примечательно, что неделей ранее Ротенберг вместе с президентом Владимиром Путиным принимал участие в открытии в Сочи первого чемпионата Лиги боевого самбо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев и президент Лиги боевого самбо Аркадий Ротенберг

В Чувашии в чемпионате России по самбо, который состоялся в 71 раз и впервые прошёл в Чебоксарах, приняли участие более 1 тыс. спортсменов и гостей из 69 регионов. За три дня медали были разыграны в 27 весовых категориях — мужском, женском и боевом самбо. Соревнования открыли череду спортивных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы и 100-летию образования Чувашской автономной области.

Cap.ru Церемония открытия чемпионата России по самбо

Cap.ru Открытие чемпионата России по самбо

В числе почётных гостей чемпионата был президент Лиги боевого самбо Аркадий Ротенберг, который наблюдал за первыми поединками и награждал первых победителей. В их числе — воспитанница чувашской школы самбо Наталья Бондарева, ставшая чемпионкой России и получившая путёвку на чемпионат мира.

Кроме того, Аркадий Ротенберг посетил школу, которая строится в Чебоксарах в рамках национального проекта «Образование» в микрорайоне Новый город. Одна рассчитана на 1600 мест и станет одной из самых больших в Поволжье. Здесь будет усилена спортивная составляющая: строятся два бассейна, большой многофункциональный спортивный зал, хореографический зал, два тренажёрных зала, а также специализированный зал самбо, где будут уложены четыре борцовских ковра. Кроме того, у школы будет свой стадион, хоккейная коробка, площадка для занятия игровыми видами спорта.

Cap.ru Самбисты

Cap.ru Церемония награждения

В ходе осмотра строительной площадки Аркадий Ротенберг отметил, что новую школу можно по праву считать одной из лучших не только в регионе, но и в России.

«Мне кажется, что приобретение такого прекрасного учреждения придаст дополнительный импульс в развитии спорта в этом микрорайоне. Здесь будет заниматься много детей и молодёжи. Поэтому это абсолютно правильно. Побольше бы таких городков, тогда бы мы повысили уровень воспитания молодёжи в стране. Спасибо вам большое, что вы этим занимаетесь, и все правильно делаете», — цитируют в минспорте Аркадия Ротенберга.

Cap.ru Аркадий Ротенберг посетил строящуюся в Чебоксарах школу, где будет специализированный зал самбо

Cap.ru В здании строящейся школы

Отметим, что с 2016 года в Чувашии реализуется федеральный проект «Самбо в школу», в рамках которого самбо внедряется в образовательный процесс. По словам врио главы Чувашии Олега Николаева, «благодаря этому проекту, всё больше детей вовлекается в этот вид спорта, самбо становится все более массовым видом спорта».

«С одной стороны, этот вид борьбы развивает здоровый дух. С другой стороны, это такая мощнейшая профилактика против алкоголизма, наркомании и табакокурения. Очевидно, что человек здоровый, занимающийся самбо, не будет заниматься такими пагубными вещами», — подчеркнул Олег Николаев.

Отметим, что чемпионату России по самбо в Чебоксарах предшествовал первый чемпионат Лиги боевого самбо, который прошёл 23 февраля в Сочи. Как сообщало ИА REGNUM, помимо Аркадия Ротенберга, участников поздравил президент Владимир Путин, подчеркнув, что «боевое самбо становится массовым видом спорта».

«Это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч людей, а может быть, и для миллионов людей визитной карточкой нашей национальной физической культуры и спорта. Это национальный вид спорта — зрелищный, красивый, динамичный. И не случайно, специалисты знают, что он создан, соткан из самых лучших движений, бросков национальных видов борьбы народов Советского Союза», — сказал, в частности, президент.

Cap.ru На церемонии открытия чемпионата России по самбо

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин продолжает заниматься самбо, но не так часто, так как «в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место».