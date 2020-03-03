Война: войска Воронежского фронта оказались под ударом. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 3 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 марта: войска Воронежского фронта оказались под ударом.
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— 3 марта 1943 года силы правого крыла Юго-Западного фронта из-за контратаки немцев вынуждены были отойти к реке Северный Донец. Под ударом оказались наступающие на запад войска Воронежского фронта.
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