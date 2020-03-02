Кострома, 2 марта, 2020, 16:35 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксирован наивысший уровень годовой инфляции среди регионов Центрального федерального округа — 3,3%. Об этом ИА REGNUM рассказали в главном управлении Банка России по ЦФО.

Рубль

По данным специалистов Банка России, значительный вклад в формирование столь высокого показателя в регионе сделал рост цен на ремонтные услуги. Их, в свою очередь, спровоцировало увеличение объемов сданного жилья.

Как сообщает Костромастат, в январе 2020 года в Костромской области было введено в действие 40 тысяч 227 квадратных метров общей площади жилых домов. Это в 3,9 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе 2020 года составил 376,6 миллионов рублей.

В целом по России уровень годовой инфляции по итогам 2020 года составит 3,5−4,0% — считают в Банке России.