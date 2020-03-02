Малоярославецкий район, Калужская область, 2 марта, 2020, 17:29 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней депутата сельской думы Малоярославецкого района по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали две женщины, сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, в декабре 2018 года вечером женщина, находясь за рулём автомобиля, двигалась по окружной дороге Калуга — Детчино — Малоярославец. На подъезде к Малоярославцу водитель потеряла контроль за движением машины, выехала на встречную полосу и на обочину, где наехала на двух женщин. Пешеходы получили множественные переломы костей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в 2019 году на дорогах Калужской области в дорожных происшествиях погиб 51 пешеход и 367 получили травмы.