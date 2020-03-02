Пристройку к школе № 1 в Ярославле спроектирует инвестор депо
Ярославль, 2 марта, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков заявил о планах по строительству пристройки школы № 1 на улице Салтыкова-Щедрина. Проектировать ее будут за счет инвестиционного соглашения по застройке троллейбусного депо № 1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Ранее власти заявляли, что инвестор в числе прочего подготовит проект школы на 500 мест. Сейчас речь идет о пристройке, причем несколько меньшего объема.
Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования мэрии, речь идет о двух корпусах в два и четыре этажа, которые будут соединяться переходами с основным зданием. Строить их можно, не прерывая занятий в существующем здании. Такой вариант отработан на строительстве пристройки к школе № 43.
Проект должен быть сделан и пройти государственную экспертизу в 2020 году.