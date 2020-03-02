Кетовский район, Курганская область, 2 марта, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков 2 марта вручил ветеранам, проживающим в Кетовском районе, медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и подарки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба главы Курганской области Вадим Шумков вручает юбилейную медаль ветерану Анатолию Крестиновичу Иванову

Разные судьбы объединило героическое прошлое страны. Ветерану Петру Семёновичу Рыбину в январе 2020 года исполнилось 93 года. На Дальний Восток его призвали в 1944 году. До ноября 1952 года он служил там старшим авиационным механиком. Вернувшись в Курганскую область, служил до пенсии в военной части в селе Иковка. Воспитал двух дочерей, которые подарили ему двух внуков, растут уже четыре правнука.

Ветераны Анатолий Крестинович и Харитина Федосеевна Ивановы прожили вместе более 65 лет. Оба родились в выросли в Курганской области. Анатолий Крестинович служил с 1951 по 1954 годы участвовал в боевых операциях по ликвидации бандеровских банд на Западной Украине. Харитина Федосеевна в подростковом возрасте во время войны работала в колхозе — силос коровам заготавливала, сено метала, пшеницу и овощи полола и собирала.

Харитина Федосеевна на встрече с губернатором Курганской области сообщила о пропавшем без вести старшем брате Иване, который ушёл на фронт 19-летним молодым парнем и не вернулся. Память о нём хранят в семье Ивановых: внуки и правнуки каждый год 9 мая несут его портрет в «Бессмертном полку».