Анкара, 3 марта, 2020, 06:17 — ИА Регнум. Поддержка атаки экстремистов на войска законного правительства Сирии, которую осуществила Турция 20 февраля, имела важные последствия для развития событий на севере Сирии. Как Россия отреагировала на последнюю турецкую провокацию, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Павел Аджигильдяев Фронтовой бомбардировщик Су-24

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии заявил, что действия боевиков, атаковавших сирийскую армию, поддерживались огнем турецкой артиллерии. А по наносившим удар по боевикам самолетам российских ВКС были произведены выстрелы из ПЗРК, которых у боевиков не могло быть. Следовательно, турецкие военные поддержали экстремистов в районе Идлиб против сирийских войск.

В заявлении российского МИД эти действия получили оценку «деградация», а причиной ее названо хроническое невыполнение Турцией своих обязательств. Следование такой недальновидной стратегии уже привело к гибели нескольких десятков турецких военных, оказывавших помощь атакующим боевикам. Свернет ли Турция с этой неверной дорожки?

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