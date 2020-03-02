Орел, 2 марта, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Следственные органы начали проверку по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья в Троснянском районе Орловской области, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Орловской области Новое жильё для детей-сирот в Орловской области

О том, что детей-сирот в Троснянском районе власти поселили фактически в барак, сообщило в соцсетях общественное движение «Граждане Орла». На фото, размещённых общественниками, — длинное одноэтажное здание, отделанное сайдингом, с отдельными входами.

«Это просто ужас! Сам дом построили быстро — за 2 месяца. Но построили тяп-ляп. В доме всё отходит, фундамент слабый… В конце концов, дайте детям-сиротам нормальные квартиры! Господи! Мы хотим жить в нормальных условиях, а не в этих квартирах: тут всё отваливается и сам дом скоро завалится. Где мы тогда будем жить? Просим огласки СМИ и помощи от чиновников и надзорных органов!», — сообщалось на странице движения в социальных сетях.

«Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СКР.

Отметим, по данным на начало 2019 года в очереди на получение квартир в Орловской области находились около 230 детей-сирот. При этом, как сообщала прокуратура в середине прошлого года, на приобретение жилья для детей-сирот в регионе было направлено менее трети средств, выделенных на эти цели.