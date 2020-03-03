Париж, 3 марта, 2020, 06:19 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон вновь заявил о необходимости борьбы с «неправильными» проявлениями ислама и превращения этой, второй по числу приверженцев во Франции, религии в более открытую и французскую. Почему, начав эксперимент с исламом, Макрон вступает на весьма скользкую почву, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Mbzt Мечеть. Париж

По мнению Макрона, исповедующее ислам население Франции повинно во внутреннем сепаратизме. Сепаратизм этот, как выстраивание незримой культурной стены между собой и остальным населением Франции, должен быть, по Макрону, преодолен. Для этого французский президент предпринял ряд решительных мер, в том числе запрет на поставление священнослужителей-иностранцев.

Эта мера плюс попытки «вернуть государство» в районы плотного проживания мусульман выглядят с точки зрения секулярной власти вполне разумными. Но критики уже намекают, что инициатива Макрона по внешнему управлению одной общиной, может иметь весьма тревожные последствия, будучи распространена на всю религиозную жизнь Франции в качестве прецедента.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Макрона хотят втянуть в религиозную войну с США».