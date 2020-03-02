Санкт-Петербург, 2 марта, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Неукоснительное соблюдение всех условий посещения инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге — такого правила начали придерживаться в этом медучреждении после снятия с занимаемой должности главврача из-за побегов лиц, помещенных в карантин по коронавирусу.

Елена Молчанова ИА REGNUM КПП больницы им. Боткина в Петербурге

Как сообщили 2 марта в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в 11-м отделении Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, куда госпитализируют пациентов с признаками ОРВИ, прибывающих из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, устранены ранее выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Теперь здесь неукоснительно соблюдается необходимый алгоритм приема, обследования, лечения и выписки пациентов.

«Госпитализация таких больных осуществляется исключительно на новую площадку Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина — в отдельно стоящее здание на Пискаревском проспекте, 49. Пациенты попадают в специализированное отделение с помощью санитарного транспорта, минуя приемный покой. Для них действует спецлифт, который сразу доставляет их в отделение, рассчитанное на 25 коек», — говорится в сообщении комздрава Петербурга.

В большинстве своём такие больные содержатся в боксах по одному человеку, однако в случаях, если они прибыли из одного эпидочага — по двое. Также при поступлении у больных берут полный комплекс анализов на все возбудители ОРВИ, ежедневно проводится осмотр пациентов врачами-инфекционистами.

«Одежда пациентов в обязательном порядке проходит дезинфекционные мероприятия, что еще недавно не происходило. Персоналу предписано заходить в боксы к больным, только облачившись в противочумный комплект — одноразовый защитный костюм, защищающий от особо опасных инфекций», — отметили в ведомстве.

Отныне медики, посещающие таких больных, обязаны надеть на себя двойные резиновые перчатки, запечатать их липкой лентой, надеть защитные бахилы и полнолицевую маску со сменными фильтрами. Вся процедура, как говорят в профильном ведомстве, занимает не более 10 минут, но не даёт специалистам оказаться заражёнными.

«Пациенты должны находиться в отделении 14 дней до окончания инкубационного периода заболевания и получения двух отрицательных анализов на новую коронавирусную инфекцию. Всем выдается памятка (в том числе для граждан КНР — на китайском языке), где содержится призыв к обязательному соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и Правил внутреннего распорядка больницы», — добавили в ведомстве Смольного.

Отметим, согласно данным сайта клиники, посещение больных, помещённых в боксы с подозрением на коронавирус, оспу, корь, эпидемический паротит и тому подобное, и отделения реанимации (ОРИТ) — запрещено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге на утро понедельника, 2 марта, находятся 26 пациентов, помещенных для проверки на наличие коронавирусной инфекции. В настоящее время у всех диагностированы ОРВИ. Подтвержденных случаев коронавируса не зафиксировано.