Обнинск, Калужская область, 3 марта, 2020, 13:58 — ИА Регнум. 50-летию побратимства Калуги и немецкого города Зуль посвящена фотовыставка российских и немецких фотографов на тему «Язык и образ глазами других», которая открылась в музее истории города Обнинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru На открытии выставки почётными гостями стали Мартин Куммер, Ларс Йене, Владимир Викулин и Татьяна Попова.

На открытии выставки почётными гостями стали председатель общества германо-российской дружбы в Тюрингии Мартин Куммер, председатель социальной комиссии городского совета города Зуль Ларс Йене, глава городского самоуправления Обнинска Владимир Викулин и заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова. Весной 2019 года юные фотографы из Калуги находились в немецком городе Зуль, а фотографы из Зуля посетили Калугу и Обнинск. В проекте участвовало шесть фотографов.

Юбилейная фотовыставка «Язык и образ глазами других» — совместный проект Германо-Российского общества в Тюрингии, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в рамках программы «Расширение сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России», инициированная Министерством иностранных дел Берлина (ФРГ). Фотовыставка в музее истории города Обнинска продлится до 15 марта 2020 года.