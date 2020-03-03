Брюссель, 3 марта, 2020, 05:28 — ИА Регнум. Новый председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была избрана на свой пост с программой мощного преобразования Евросоюза. О том, почему это начинание при всей его изначальной силе может зависнуть в воздухе, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

European Parliament Follow Урсула фон дер Ляйен. Выступление в Европейском парламенте 16.07.2019

Неслучайно программа фон дер Ляйен носит пафосное название «Союз, который стремится к большему. Моя повестка дня для Европы», а бывший пост, который она занимала, — министр обороны Германии. В рамках предложенной программы госпожа председатель (по сути, премьер-министр ЕС) готова «придать новый импульс» европейской демократии. Но прежде Евросоюзу придется разобраться с собственным семилетним планом развития и распределить деньги между теми, у кого они есть, и теми, кому они ужасно нужны.

Отсюда две экономические партии, которые уже получили в ЕС прозвище «чистых вкладчиков» и «чистых бенефициаров». Эта борьба чистых с чистыми напоминает Германию и ее союзников в виде Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции, со всех сторон окруженных желающими поживиться их деньгами. Несколько в стороне от этих двух лагерей стоит Франция, тяготея, скорее, ко второй группе, ибо именно там нынешний французский президент старается найти «более сильное политическое вдохновение». Хотя, казалось бы, внимательно присмотревшись к программе фон дер Ляйен, можно было бы испытать весьма могучий взлет политической фантазии.

Тем не менее ничего не случится, пока богатая Европа не утвердит экономический план совместно с Европой не столь богатой. Вокруг чего же ведется эта борьба?

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