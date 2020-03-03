Москва, 3 марта, 2020, 04:51 — ИА Регнум. Тяжело в России цивилизованному предпринимателю, богатому и утонченному, особенно если он решил публично заняться политикой. Где раздобыть электорат для такого занятия и поможет ли в этом талантливый рок-музыкант, рассуждает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Меру поэтического таланта Сергея Шнурова можно осознать через его высокую популярность среди молодежи и среднего класса, впрочем, и тех, и других в России не так уж много, поэтому союз «Партии Роста», созданной бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, и певца Сергея Шнурова вряд ли приведет упомянутую партию на вершины власти. Тем не менее аудитория «Шнура» может стать приятным довеском, хотя и несколько выбивающимся из образа консервативно-либерального электората партии.

По мнению маститых экспертов, партия Титова и была создана для того, чтобы раскалывать либеральную составляющую российской политики, а под такую задачу можно подтянуть и кусочек как бы не своего избирательного поля. Пусть за партию капиталистов проголосуют среднеклассовые офисные граждане, влюбленные в нецензурные инвективы шнуровского творчества: на безрыбье российской политики и Шнур на многое пригоден.

Читайте статью Александра Халдея «Вперёд к победе олигархических корпоративов! Перешнуровка «Партии Роста».