Кострома, 2 марта, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Городская дума Костромы внесла изменения в положение, регламентирующее размещение мемориальных досок. Об этом сообщает ИА REGNUM. Теперь таблички можно устанавливать не только в честь выдающихся людей и событий, но и исторических фактов или с указанием памятных памятных мест.

Мемориальная табличка в Костроме

Все работы по проектированию, изготовлению и установке мемориальных досок, инициированных органами государственной власти, финансируются за счет бюджета или привлеченных средств — говорится в официальном сообщении.

Увековечивать память знаменитых людей в камне теперь можно не один, а несколько раз. Может измениться и внешний вид табличек — общественники предлагают сделать их удобными для закрепления цветов.