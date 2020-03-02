Ярославль, 2 марта, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Ярославцы в очередной раз попытались обратить внимание властей на состояние дорог. На двух улицах Заволжского района появились самодельные конструкции с надписью «Эти ямы — памятники истории. Охраняются мэрией Ярославля». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

Таблички появились на проспекте Авиаторов (в районе Твериц) и улице Папанина. Ранее улицу Папанина посетил мэр города Владимир Волков, который пообещал привести дорогу в порядок в этом году.

Ярославль

На обратной стороне таблички изображено здание под красным флагом, разбитая машина и медведь — символ Ярославля. В ярославском обкоме КПРФ заявили, что не причастны к акции.

Подобные акции проводятся в Ярославле не в первый раз. Ранее активисты отмечали ямы фамилиями подрядчиков по ремонту, сажали в ямы картошку и проводили «похороны ярославских дорог».

Ярославль

Зимой и весной этого года из-за частых перепадов температур состояние городских дорог резко ухудшилось.