Санкт-Петербург, 2 марта, 2020, 14:42 — ИА Регнум. В связи с превышением эпидемического порога по гриппу и ОРВИ среди детского населения Петербурга комитет по образованию Северной столицы направил в администрации районов и образовательные учреждения города указания воздержаться от проведения массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий для детей в закрытых помещениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 2 марта в ведомстве Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карантин в школе

В течение всего периода эпидемического подъема дошкольным и учебным заведениям предписано также принять дополнительные меры профилактики распространения заболеваний. В частности, необходимо строго соблюдать температурный режим, проводить регулярное проветривание и влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

«Если в группе или классе заболевает гриппом или ОРВИ более 20% детей, образовательный процесс приостанавливается на срок не менее семи дней», — пояснил собеседник агентства.

В настоящий момент в Санкт-Петербурге на карантин закрыты 92 класса в школах и 18 групп в детских садах, при этом полностью закрытых на карантин образовательных учреждений нет.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что заболеваемость взрослого населения гриппом и ОРВИ превышает уровень недельного порога на 16,0%, детей 7−14 лет — на 20,2%. Среди заболевших более 65,9% составляют дети до 17 лет включительно.