Калуга, 2 марта, 2020, 17:07 — ИА Регнум. В Калуге временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша предложил внести изменения в федеральное законодательство в части обслуживания внутриквартирного газового оборудования. Об этом 2 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов государственной и федеральной власти региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газовые конфорки

По мнению главы региона, данную работу следовало бы проводить по единому договору, как часть общедомового имущества. Тогда её эффективность не будет зависеть от жильцов, у которых не всегда есть желание пускать в свои квартиры газовиков.

«Нужно принять все меры, чтобы скорейшим образом разрешить федеральную коллизию. Сейчас ответственность несут органы власти и сами граждане, но никаких законных рычагов повлиять на ситуацию, кроме убеждения и хождения по квартирам, нет. Нужно регулировать ситуацию и закреплять ответственность управляющих компаний, чтобы на системной основе решать вопросы содержания общедомового имущества», — считает калужский врио губернатора.