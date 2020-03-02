Хартум, 3 марта, 2020, 02:15 — ИА Регнум. Успехи российской дипломатии в Судане позволяют говорить о возросшей роли России как для урегулирования политических проблем в этой стране, так и с точки зрения влияния на события в примыкающем, очень важном для мировой политики, регионе. О том, как и зачем Россия усиливает свое присутствие в Африке, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Шпунт.

Иван Шилов ИА REGNUM

Судан еще в начале 2000-х годов был страной, раздираемой внутренними конфликтами. Решение Москвы использовать голосование в Совете Безопасности ООН для того, чтобы оградить Судан от международного давления, стало верным шагом. Как показало развитие событий, Судан стал для России важным партнером в политическом и экономическом смысле, в последнем случае достаточно вспомнить как поставки российского оружия в Судан, так и долю российских компаний в разработке суданских полезных ископаемых.

На фоне же недавних противоречий между США и их союзниками в исламском мире, роль Судана как «канала связи» между Россией и суннитскими государствами Персидского Залива только возрастает.

Читайте статью Александра Шпунта «"Золотые акции» России в Африке. Судан: «ключи от мира» в сейфе в Москве».