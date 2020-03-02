Пекин, 3 марта, 2020, 00:34 — ИА Регнум. Выступление министра иностранных дел КНР Ван И на мюнхенской конференции по безопасности позволяет яснее взглянуть на расклад сил в мировой политике. Как Китай и Россия не оставили шансов американской стратегии удушения их поодиночке, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Нынешняя конференция по безопасности продемонстрировала отход от логики, составлявшей основу стратегической концепции западного мира несколько десятилетий. Речь идет о трехчастном делении мира на Американский, Европейский и Тихоокеанский сектора с лидерством США, ЕС и Японии в каждом из них, соответственно. Теперь представители США вынуждены говорить о новой реальности, в которой мировой треугольник сил выглядит, как США—Россия—Китай. Хорошо ли это для России?

Разумеется, да, ведь в рамках прошлой стратегии Россия и Китай оказывались всего лишь донорами чужого благополучия, а России была молчаливо предуготована судьба «провалившегося государства». Теперь же, как по утверждению американских экспертов, так и по стратегии «единой судьбы», о которой все громче заявляет Пекин, у Евразии появился шанс на самостоятельное решение политических задач в соответствии с собственным видением. И этот шанс ни Россия, ни Китай не собираются упускать.

Читайте статью Владимира Павленко «Углубит ли Китай мюнхенский надлом Запада?».